مركز التوجيه النفسى بتربية حلوان يبدأ في تعريف الطلاب بسبل التعامل مع مشكلات الحياة

أعلنت جامعة حلوان عن بدء استقبال مركز الإرشاد والتوجيه النفسي بكلية التربية لطلاب الجامعة من أجل تعريف الطلاب بسبل التعامل مع مشكلات الحياة وكيفية خلق بيئة نفسية سليمة وحل المشاكل النفسية الخاصة بهم.





ويهدف المركز إلى مساعدة الطلاب ليكونوا قادرين على تحقيق التوافق الاجتماعي وتوفير بيئة اجتماعية سليمة لهم، للمساعدة على النهوض بالتعليم والبحث العلمى بمصر وإنتاج جيل قادر على النهوض بالبلاد.





كما يعمل المركز على تفعيل دور الإرشاد والتوجيه النفسي في إطلاق الطاقات الايجابية الكامنة بداخل الفرد ومساعدته في تقبل ذاته ورفع ثقته بنفسه بما يفيده ويفيد مجتمعه.





ويتولى رعاية مركز الإرشاد والتوجيه النفسي الدكتور إيهاب حمزة عميد كلية التربية والدكتور أحمد عبد الرشيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ويشرف على المركز الدكتورة وفاء عبد الجواد مدير مركز الإرشاد والتوجيه النفسي وتنظيم كل من الدكتورة عزة خضري أستاذ الصحة النفسية المساعد والدكتور سيد حميدة أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.



