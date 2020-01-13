بشار الأسد يمنح قاسم سليماني وسام بطل الجمهورية العربية السورية

استقبل وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي نظيره السوري العماد علي أيوب في العاصمة طهران الاثنين.



وبحسب وكالة أنباء "ايرنا" فإنه على هامش اللقاء سلم وزير الدفاع السوري نظيره الإيراني وسام "بطل الجمهورية العربية السورية" الذي منحه الرئيس السوري بشار الأسد لقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني.



وبحسب الوكالة الإيرانية، يعد هذا الوسام أرفع وسام للقوات المسلحة السورية، حيث تم تسليمه لأسرة قاسم سليماني تقديرا وتثمينا لجهوده الكبيرة في سياق مكافحة تنظيم داعش والتنظيمات الارهابية الاخرى في سوريا.



وكان قائد قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري قاسم سليماني قتل رفقة أبو مهدي المهندس القيادي بميليشيا الحشد الشعبي في غارة أمريكية قرب مطار بغداد.