ماجد فهمي: الدولار يصل اليوم إلى 15.87 جنيه وهذا انخفاض ملحوظ.. فيديو

قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي ، إن الدولار يصل اليوم إلى 15.87جنية وهذا انخفاض ملحوظ كما ان العملة الاجنبية اصبحت متوفرة في البنوك لاى شخص يريد الاستيراد أو يريد الحصول على العملة الصعبة .
وأضاف"ماجد فهمي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدولة قامت بمجموعة من الإصلاح الاقتصادى من ضمنها قرار التعويم وهو ترك سعر العملة إلى العرض والطلب وهذا ساعد على عدم تدخل الدولة في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح"ماجد فهمي" أن كل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية في تزايد وهي تتمثل في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج و ايرادات قناه السويس وفي الاستثمارات الغير مباشره .
وتابع"ماجد فهمي" أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة الأجنبية وذلك بسبب زيادة سعر الدولار ونطلق على هذه العملية الدولاره وهذا حدث عكسة تماما في الفتره السابقة بعد نزول سعر الدولار ونزول الفائدة علية قاموا بتحويل اموالهم الى الجنيه المصرى لان الفائدة على أعلى بكثير من الدولار .
واستكمل"ماجد فهمي" أن البنوك المصرية لم يعد بها قوائم انتظار علي عكس سابق كان من الممكن ان ننتظر بالشهور .
وأضاف"ماجد فهمي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدولة قامت بمجموعة من الإصلاح الاقتصادى من ضمنها قرار التعويم وهو ترك سعر العملة إلى العرض والطلب وهذا ساعد على عدم تدخل الدولة في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه.
وأوضح"ماجد فهمي" أن كل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية في تزايد وهي تتمثل في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج و ايرادات قناه السويس وفي الاستثمارات الغير مباشره .
وتابع"ماجد فهمي" أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة الأجنبية وذلك بسبب زيادة سعر الدولار ونطلق على هذه العملية الدولاره وهذا حدث عكسة تماما في الفتره السابقة بعد نزول سعر الدولار ونزول الفائدة علية قاموا بتحويل اموالهم الى الجنيه المصرى لان الفائدة على أعلى بكثير من الدولار .
واستكمل"ماجد فهمي" أن البنوك المصرية لم يعد بها قوائم انتظار علي عكس سابق كان من الممكن ان ننتظر بالشهور .