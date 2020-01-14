AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ماجد فهمي: الدولار يصل اليوم إلى 15.87 جنيه وهذا انخفاض ملحوظ.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 12:29 ص
انخفاض الجنيه أمام
انخفاض الجنيه أمام الدولار
Advertisements
إبراهيم القادري
قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعي ، إن الدولار يصل اليوم إلى 15.87جنية وهذا انخفاض ملحوظ كما ان العملة الاجنبية اصبحت متوفرة في البنوك لاى شخص يريد الاستيراد أو يريد الحصول على العملة الصعبة .

وأضاف"ماجد فهمي"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"كل يوم"المذاع علي قناه"on e"، أن الدولة قامت بمجموعة من الإصلاح الاقتصادى من ضمنها قرار التعويم وهو ترك سعر العملة إلى العرض والطلب وهذا ساعد على عدم تدخل الدولة في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح"ماجد فهمي" أن كل إيرادات الدولة من العملة الأجنبية في تزايد وهي تتمثل في الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين من الخارج و ايرادات قناه السويس وفي الاستثمارات الغير مباشره .

وتابع"ماجد فهمي" أن هناك بعض الأشخاص يقومون بالحفاظ على مدخراتهم بالعملة الأجنبية وذلك بسبب زيادة سعر الدولار ونطلق على هذه العملية الدولاره وهذا حدث عكسة تماما في الفتره السابقة بعد نزول سعر الدولار ونزول الفائدة علية قاموا بتحويل اموالهم الى الجنيه المصرى لان الفائدة على أعلى بكثير من الدولار .

واستكمل"ماجد فهمي" أن البنوك المصرية لم يعد بها قوائم انتظار علي عكس سابق كان من الممكن ان ننتظر بالشهور .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بشرى للمصريين.. انخفاض أسعار السيارات والسلع بعد تراجع سعر الفائدة والدولار

اقتصادية البرلمان: انخفاض أسعار السلع والمنتجات قريبا.. وهذه هى الأسباب

وكالة فيتش تتوقع انخفاض الأسعار خلال الـ 5 سنوات المقبلة.. ونواب: انخفاض معدلات التضخم ساهم فى تراجع أسعار السلع.. وبرلمانى: الجنيه المصرى أصبح أقوى العملات

تحليل| كيف قفزت تحويلات المصريين بالخارج 109% خلال 3 سنوات

التعويم وبيت الوطن| كيف جذبت البنوك أموال المصريين بالخارج

ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إسعاد يونس تكشف عن مواقف إنسانية رائعة للوزيرة السابقة غادة والي

موقف طريف.. مرتضى منصور ينشر فيديو لطفل يشاهد برومو قناة الزمالك

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

مختار مختار: مستوى الأهلي في تراجع.. والدوري الحالي هو الأصعب

البرلمان الليبي: لن يوقع المشير حفتر والمستشار صالح على اتفاق موسكو

ظهرت بالروب.. فيديو جديد لقتيل فيلا نانسي عجرم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تفاجئ عريسها وتصل لحفل الزفاف على متن طائرة هليكوبتر.. والسبب؟

10 وصايا من جمال شعبان.. كيف تحمي نفسك من الجلطات؟

بالصور والفيديوهات.. النجوم يواسون محمد منير في عزاء زوج شقيقته