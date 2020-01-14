AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
‎حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، من استخدام أسبرين الأطفال دون استشارة الطبيب.

وكتب جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ للوقاية من الجلطات هو مجرد اعتقاد خاطئ.

وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ ؛ بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون داعي فوق سن الـ ٤٠ يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرح المعدة وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة فضلًا عن أنه لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.

‎إذن متى يستخدم أسبرين الأطفال ؟
وأكد جمال شعبان أنه ‎يستخدم فقط بناءً على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية بما يجعل المريض في احتياج لعلاج يرفع سيولة الدم للحفاظ على سريانه داخل الشرايين ومنع حدوث الجلطات المحتملة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جمال شعبان يحذر من الكيتو رجيم‎

جمال شعبان يطرح روشتة لعلاج وأعرض تصلب الشرايين وطرق الوقاية

جمال شعبان يحذر من ارتفاع السكر: يسبب ذبحة صدرية.. وطرق الوقاية منه

دراسة: الصيام المتقطع يؤدى إلى حياة أفضل لمرضى القلب

احذر.. تضخم القلب يؤدي إلى الوفاة المفاجئة

فيديوجراف| ما تأثير تناول الفلفل الحار 4 مرات أسبوعيا؟

ترشيحاتنا

تفاصيل اقتحام ولى أمر لمدرسة بالشرقية لمنع ابنته من أداء الامتحان

الأهلي يحدد آخر موعد للاشتراك فى العضوية العاملة للأهلي بالسعر الحالي.. فيديو

تامر حسني وحمادة هلال وشيكابالا.. توافد النجوم على عزاء ابن عم محمد منير

عاشق لـ ميسي.. سيرة ذاتية متواضعة لـ كيكي سيتيين المدير الفني الجديد لبرشلونة

أخبار الفن.. أحدث ظهور لـ جورج سيدهم.. تطور جديد في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. النجوم يواسون محمد منير

ننشر صور المصابين الـ 3 في واقعة البلطجة بدار السلام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالـ كَبّ.. أحدث إطلالة لـ أيتن ووفاء عامر على فيسبوك

شاب بلا رحمة يصدم مسنًا بسيارته عمدًا ويبلغ الشرطة عن نفسه.. تفاصيل

ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب