ضار وقاتل.. جمال شعبان يحذر من الأسبرين لهذه الأسباب

‎حذر الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، من استخدام أسبرين الأطفال دون استشارة الطبيب.



وكتب جمال شعبان على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ للوقاية من الجلطات هو مجرد اعتقاد خاطئ.



وأوضح عميد معهد القلب السابق، أن الدراسات الحديثة أثبتت أنه لا فائدة من استخدام أسبرين الأطفال بشكل روتيني فوق سن الـ ٤٠ ؛ بل على العكس فإن استخدام الأسبرين بدون داعي فوق سن الـ ٤٠ يعرض المريض لمخاطر النزيف وقرح المعدة وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة فضلًا عن أنه لا يقدم أي فائدة وقائية لشرايين القلب أو المخ.



‎إذن متى يستخدم أسبرين الأطفال ؟

وأكد جمال شعبان أنه ‎يستخدم فقط بناءً على توجيهات الطبيب المختص بعد عمل الفحوصات اللازمة التي تؤكد وجود قصور في الدورة الدموية التاجية أو الدماغية أو الطرفية بما يجعل المريض في احتياج لعلاج يرفع سيولة الدم للحفاظ على سريانه داخل الشرايين ومنع حدوث الجلطات المحتملة.



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