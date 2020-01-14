حسين هريدي: مؤتمر برلين بادرة لسعي دول الجوار العربي لليبيا للتوصل إلى حل سياسي

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مؤتمر برلين يأتي انطلاقا من حرص الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأطراف الإقليمية ودول الجوار العربي لليبيا على الوصول إلى حل سياسي في ليبيا.



وأضاف حسين هريدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا واحترام الأطراف الليبية لهذا الاتفاق؛ أمر في غاية الأهمية بالنسبة للأمن الإقليمي والمستقبل السياسي في ليبيا.



وأكمل حسين هريدي: "هناك مبادرة للأمم المتحدة وافق عليها المجتمع الدولي وغسان سلامة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يسعى إلى تنفيذها.



وتابع حسين هريدي:" الجميع في انتظار انعقاد مؤتمر برلين الذي تشارك فيه الدول الـ 5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مصر والإمارات وتركيا وإيطاليا".



وأكمل حسين هريدي:" مسار برلين داعم لمبادرة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية والتوصل إلى اتفاق سياسي، ويجب النظر إلى مؤتمر برلين في إطار الزخم الدلوي والإقليمي لإنهاء الاقتتال الليبي الليبي والبدء في تنفيذ مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا".