محافظ بورسعيد يشيد بالمشروعات الخدمية: ناجحة ومتميزة

أشاد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في جميع القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين.



جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد؛ لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، مثل مشروع النقل الداخلي، ومشروع تربية الماشية، ومشروع ٣٥٢ مسكن ملحق به حظيرة، في القابوطي الجديد.



وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع النقل الداخلي يقدم خدمة متميزة للمواطنين من خلال توفير وسيلة مواصلات لائقة، وأن المواطنين لمسوا الطفرة الكبيرة التي شهدها مشروع النقل الداخلي، والذي يقدم الخدمة في معظم أحياء المحافظة.



وأضاف المحافظ أن مشروع تربية الماشية يعد من المشروعات الناجحة التي تحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم للمحافظة بالإضافة إلي التوزيع علي المحافظات المجاورة مشيرا إلى أن المحافظة تمتلك واحدة من أحدث وأكبر محطات تسمين الماشية والمقامة على حدث مستوي من الإمكانيات والتي نقلة في مجال الإنتاج الحيواني



وأشار المحافظ إلى أن مشروع الـ٣٥٢ مسكن الملحق به حظيرة بمنطقة القابوطي الجديد يعد نموذجا جديدا وحضاريا يقام للمرة الأولى بهذا المستوى، ويعد نقلة كبيرة للعاملين في مجالات تنمية الثروة الحيوانية.