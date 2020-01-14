الأشقر: منطقة سور مجرى العيون بها شواهد أثرية.. ولدينا خطة متكاملة للتطوير

قال باسم الأشقر مدير عام منطقة الآثار في مصر القديمة والفسطاط بوزارة الآثار، إن هناك أهمية أثرية لمنطقة سور مجرى العيون، وبها شواهد لـ دار الإمارة العباسية في عصر الخلافة العباسية في مصر.



وأضاف باسم الأشقر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن منطقة سور مجرى العيون بها شواهد أثرية كثيرة .



وأكمل باسم الأشقر:" هناك خطة لتطوير المنطقة الأثرية وعمل أنشطة ثقافية ودور عرض وحرف يدوية وصناعات متعلقة بالمنطقة الأثرية ومتاحف مفتوحة في منطقة سور مجرى العيون".



وتابع الأشقر:" توجد خطة لتطوير منطقة سور مجرى العيون وسيتم ربطها بمنطقتي الفسطاط وعين الصيرة ".



وتابع باسم الأشقر:" تم بناء السور بداية من مصر القديمة إلى القلعة في العصر الأيوبي، وفي العصر المملوكي تم ترميمه، وإنشاء سواقٍ جدية لرفع المياه من الآبار، والمياه تصب في خزانات داخل القلعة".



وأكمل باسم الأشقر:" السور به إبداع وهندسة، والمياه تخرج من السواقي ويتم تجميعها في أحواض، وتم بناء السور على مرتفع؛ كي يكون بعيدا عن أي احتلال لمنع قطع المياه عن القلعة".