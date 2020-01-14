غادة والى تكشف لـ إسعاد يونس تفاصيل وظيفتها الجديدة|شاهد

استضافت الفنانة إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"، الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة، وزيرة التضامن الاجتماعي سابقًا.



وكشفت والي، خلال حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن تفاصيل وظيفتها الجديدة "وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا"، قائلة أن وظيفتها تتعلق بالقضايا التي تؤثر على التنمية المستدامة في الدول النامية وغيرها من الدول الفقيرة، وأهداف التنمية المستدامة التي اتفقت فيها مصر ودول العالم على أن تتحقق في 2030، لكون منطقتنا تتأثر بهذه الآثار السلبية، مضيفةً أن المنظمة لها مكاتب في جميع دول العالم.



وأوضحت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للجريمة بأنها خضعت للعديد من الاختبارات والمقابلات خلال ترشيحها لتولي هذا المنصب الدولي، لافتة إلى أنها استعدت جيدًا للاختبارات؛ بإطلاعها على جميع التقارير والموضوعات الدولية والتحديات التي قابلت الأمم المتحدة، متابعةً: "أنا لازم أكون مستعدة لأي منصب وأكون مذاكرة كويس، وباشتغل على نفسي، والمهم ماكونش قصَّرت".

