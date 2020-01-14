إسماعيل يوسف: من الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن خسارة الزمالك أمام مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا في ملعبه أمر طبيعي، مشيرا إلى أنه لا يفوز أي فريق على مازيمبي في أرضه.



و قال إسماعيل يوسف في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" على "قناة صدى البلد": " الزمالك نجح في استعادة مستواه في دوري الأبطال وهذا أهم شيء، ومن الصعب الفوز على مازيمبي في ملعبه الأجواء هناك صعبة جدا.



وتابع أن الزمالك يلعب على الفوز أمام مازيمبي؛ لضمان الصعود لربع نهائي دوري الأبطال، و كارتيرون يستطيع التعامل مع البطولات القارية بشكل جيد.



وأضاف أن بطولة الدوري لم تنتهِ بعد، خاصة وأن هناك مباريات في الدوري فإن الفرصة ما زالت قائمة الزمالك للمنافسة.