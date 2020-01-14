السيد حمدي: تعرضت للسب من المدافعين.. وتركت بصمة قوية في الأهلي

أكد السيد حمدي، لاعب الأهلي السابق، أنه قرر الاعتزال أفضل من الاستمرار في الملاعب دون جدوى.
وقال السيد خلال حواره ببرنامج "الماتش"،الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" ،عبر "قناة صدى البلد" : "تعرضت للسب من المدافعين في بعض الأوقات، ومضايقات كثيرة من شوقي السعيد في الملعب".
وأكمل : " الظروف لم تساعدني مع بداية انضمامي للأهلي، كنت أتمنى تحقيق بطولات أكبر، لكني تركت بصمة قوية في الفريق بهدفي أمام الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ".
وتابع : "الثقة كانت تسيطر على الجهاز الفني ولاعبي الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال 2012 رغم التعادل في الذهاب".
وأتم : "تعجبت من عدم انفعال حسام غالي على اللاعبين في اللقاء، فكان رده أن كل اللاعبين جيدين فلا داعي للانفعال".
وقال السيد خلال حواره ببرنامج "الماتش"،الذي يقدمه الإعلامي "هاني حتحوت" ،عبر "قناة صدى البلد" : "تعرضت للسب من المدافعين في بعض الأوقات، ومضايقات كثيرة من شوقي السعيد في الملعب".
وأكمل : " الظروف لم تساعدني مع بداية انضمامي للأهلي، كنت أتمنى تحقيق بطولات أكبر، لكني تركت بصمة قوية في الفريق بهدفي أمام الترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2012 ".
وتابع : "الثقة كانت تسيطر على الجهاز الفني ولاعبي الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال 2012 رغم التعادل في الذهاب".
وأتم : "تعجبت من عدم انفعال حسام غالي على اللاعبين في اللقاء، فكان رده أن كل اللاعبين جيدين فلا داعي للانفعال".