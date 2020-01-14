مصرع 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة تدريب وسط الصين

أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين مصرع 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة تدريب.



وذكرت شركة مجموعة مطارات هوبي- في بيان، اليوم- أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى كليات الطيران، وكانت تقوم بمهمة تدريبية وعلى متنها مدرب ومتدربان اثنان، حيث فقد الاتصال بها خلال رحلة عودتها.



وأضافت الشركة أنه تم العثور على حطام الطائرة في منطقة جبلية بمحافظة تشانجيانج بالمقاطعة حوالي الساعة 3:20 بعد ظهر أمس الاثنين/، حيث تأكد مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها.



ولم ترد أخبار عن وقوع ضحايا أو خسائر بالممتلكات على الأرض، فيما تجري السلطات المختصة حاليا التحقيق حول سبب وملابسات الحادث.