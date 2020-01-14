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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020 .. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:24 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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ريهام فيكتور
يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020، شبورة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤد اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻤناطق، والطقس دافئ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل الصعيد مائل ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ جنوب الصعيد ﻧﻬﺎرا شديد اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، والرياح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ معتدلة تنشط ﻏﺮﺑﺎ، وتؤدى إلى اضطراب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ البحر المتوسط واﻟﻔﺮﺻﻪ ﻣﻬﻴﺎه ﻟﺴﻘوط الأمطار ﻋﻠﻰ أﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 07 والعظمى 15

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 18

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 08 والعظمى 17

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 17

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 11 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 05 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 05 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 06 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 18
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