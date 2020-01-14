روحاني: حادث الطائرة الأوكرانية خطأ لا يغتفر

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن طهران تعد بمتابعة حادث الطائرة الأوكرانية، مطالبًا القضاء بتشكيل محكمة خاصة لمتابعة القضية.



وأضاف "روحاني"، في تصريحات له، أن أي نتيجة يجري التوصل إليها ستقوم البلاد بإطلاع الشعب عليها، لافتا إلى أن الأمر يعد مسألة مهمة مرتبطة بأجواء طهران الجوية.



وطالب المسئولين بتوضيح سبب التأخير في إعلان أسباب سقوط الطائرة الأوكرانية، موضحًا أن اعتراف القيادة العسكرية بإسقاط الطائرة هو خطوة جيدة ويجب تقصي الحقائق.



ودعا روحاني أعضاء الحكومة إلى الوقوف بجانب أسر الضحايا، مؤكدًا أن حادث الطائرة الذي أودى بحياة 176 شخصا "خطأ لا يغتفر".



وكانت طائرة أوكرانية مدنية تقل 167 راكبًا سقطت الأسبوع الماضي بعد تحليقها بوقت قصير بالقرب من مطار العاصمة طهران، واتضح فيما بعد أن الطائرة لم تسقط لسوء أحوال جوية أو عطل فني، بل بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني نحوها مباشرة.