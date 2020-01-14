الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف تتصدى لأعمال البناء المخالف

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات خاصة في المهد، ومواجهة كافة صور الإشغالات التى تعطل حركة السير والمرور، مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وأن يكون على رأس الجولة رئيس الوحدة المحلية، تصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة وجيه عبد الرازق، لأعمال البناء المخالف ومواجهتها قبل استفحالها حيث تم وقف حفر بشارع الروضة بني عطيه لحين الحصول على تصريح الحفر وتم رد الشيء لأصله، بالإضافة إلى وقف أعمال بناء مخالف أدوار علوية بشارع صلاح سالم، وإزالة حالة تعد على خط التنظيم بشارع حاتم رشدي، فيما تم وقف أعمال ترميم دون ترخيص خلف التأمين الصحي ،بينما قامت الوحدة المحلية بقرية تزمنت الشرقية بإزالة عدد 2 حالة على مساحة ٤٠٠ متر بزمام القرية، في حين تمكنت الوحدة المحلية لقرية ابشنا إزالة حالة تعد على مساحة قيراط بقرية الحاجر.



في قطاع النظافة العامة والحد من انتشار أماكن تجمع المخلفات والقمامة، حيث تمكنت الوحدة المحلية بالتعاون مع مشروع النظافة من رفع 185 طن مخلفات وقمامة، وتم رفع مخلفات موقع المؤسسة ونظافة شارع 7 أرض المحلج، وقامت الوحدة المحلية لقرية تزمنت الشرقية بنظافة محطة الصرف والطريق الدائري ،فضلًا عن نظافة مداخل بلفيا والموقف والترعة ورفع مخلفات قرية الدوالطة بقرية بلفيا بالإضافة إلى المتابعة اليومية لمشروع النظافة حيث تم نظافة شارع عزبة بلبل ومصنع النسيج وشارع الروضة وشارع مستشفى الصدر.



وفي قطاع التجميل تم البدء في أعمال تطوير ورفع كفاءة مبنى المنطقة الرابعة ،علاوة على رفع كفاءة مقر الحي الثالث، كما تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات، حيث تم رفع اللافتات التي تم وضعها بدون ترخيص في معظم شوارع المدينة، فيما قامت الوحدة المحلية لقريتي باروط وتزمنت الشرقية بصيانة أعمدة إنارة طريق السحارة بتزمنت الشرقية وتم المرور على كافة الأعطال بقرية باروط، بينما قامت الوحدة المحلية بقرية بياض العرب بصيانة أعمدة إنارة قرية الأمل، وقامت الوحدة المحلية برفع إشغالات المنطقة الأولى بالمدينة، وقامت الوحدة المحلية لقرية باروط بحملة إشغالات ونظافة كوبري القرية.

