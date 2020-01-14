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ثقافة

فطائر التفاح جديد مسرح الغد.. نهاية يناير

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تجري حاليا البروفات النهائية للعرض المسرحي الجديد" فطائر التفاح" من تأليف الكاتب السوداني أمجد أبو العلاء ومن إخراج محمد متولي، وهو النص الفائز بأفضل نص مسرحي ضمن مسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام ٢٠١٣، ومن المنتظر افتتاح العرض أواخر يناير الجاري على مسرح الغد بالعجوزة.

وأكد المخرج محمد متولي أن العرض ديودراما ينتمي إلى المسرح الذهني ويناقش قضية آدم وحواء، وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة، من خلال آدم " الكاتب " الذي يحكي عن الليلة الأخيرة قبل وفاته في محاولة لاستكشافه طوال العرض عن معنى حياته ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.

"فطائر التفاح" بطولة تيسير عبدالعزيز، أحمد الرافعي، ديكور فادي فوكيه، موسيقى أحمد الناصر، تأليف أمجد أبو العلاء، وإخراج محمد متولي.
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