تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض حادث سرقة تاجر مواد غذائية ببنها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا استولى الأول على مبلغ 50 ألف جنيه وضبط المتهم وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة أول بنها من المدعو "محمود م ع" 47 سنة تاجر مواد غذائية بسرقة مبلغ 50 ألف جنيه وهاتف محمول ماركة سامسونج من داخل مسكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد.



وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات توصل ضباط مباحث القسم إلى أن مرتكب الواقعة أحمد م م 22 سنة عاطل.



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة عن طريق تسلق المواسير والدلوف للشقة من نافذة المطبخ وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه وتم التحفظ عليها.

