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أخبار البلد

زايد: الإسماعيلية تسجل أعلى معدل في منظومة التأمين الصحي الشامل

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:08 م
صدى البلد
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عبدالصمد ماهر
أعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد أن محافظة الإسماعيلية سجلت أعلى معدل للتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد فتح التسجيل في باقي محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات "الإسماعيلية -السويس – جنوب سيناء – الأقصر – أسوان"، حيث بلغت نسبة التسجيل بمحافظة الإسماعيلية 41%، وذلك بعد مرور 75 يوما فقط.

وأعلن الدكتور أحمد السبكي، مدير مشروع التأمين الصحي الشامل ومساعد وزير الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة، وصول نسبة التسجيل في محافظة الإسماعيلية إلى 41%، حيث سجل 564034 مواطنا، وتم فتح 137139 ملفا عائليا منذ بدء التسجيل في الأول من أكتوبر 2019.

وقال الدكتور أحمد السبكي إنه سيتم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية خلال النصف الثاني من العام الحالي 2020، وإنه سيتم تقديم العديد من الخدمات الطبية المتقدمة بعضها يقدم في محافظة الإسماعيلية لأول مرة مثل: "جراحات وأمراض الكلى بالإضافة إلى زراعة الكُلى، وزراعة القوقعة، وجراحات القلب المفتوح، وخدمات الرمد، وجراحات اليوم الواحد".

وأكد أنه سيتم في محافظة الإسماعيلية تخصيص مستشفى متخصصة للطوارئ ومستشفى أخرى لجراحات اليوم الواحد، وسيتم إنشاء مستشفى متخصصة على مستوى عالمي لإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي.

وأضاف أيضا أنه حاليا يتم الاستعداد لبدء العمل في الانشاءات الخاصة بمستشفى "أبو صوير"، لخدمة أهالي مدينة أبو صوير، حيث إن مدينة "أبو صوير" بها 195 ألف نسمة ولم يكن لديها مستشفى.

وأوضح أن عمليات تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل تسير وفقا للجدول الزمني الموضوع له، وأنه تتم متابعة سير عمليات الإنشاءات الجديدة وعمليات التطوير ورفع الكفاءة للمستشفيات بمحافظات المرحلة الأولى في المنظومة بصورة يومية، لضمان دقة التنفيذ من جهة وتسليمها وفقا للجدول الزمني الموضوع لها من جهة أخرى، لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة من حيث الخدمات والبنية الأساسية وفقا لأعلى المعايير القياسية.
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