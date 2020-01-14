رفع تمثال لاعب الكرة من أمام استاد الإسكندرية بعد تعرضه للكسر.. صور

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، برفع تمثال "لاعب الكرة" من أمام البوابة 19 لاستاد الإسكندرية الرياضي، تمهيدا لصيانته، بعدما تعرض للتلف والكسر بسبب العواصف والرياح التي شهدتها المحافظة خلال النوة الأخيرة.



ومن جانبه، قال العميد فادي وديع، رئيس حي وسط، إنه جرى الاستعانة بونش يبلغ ارتفاعه 10 أمتار لرفع التمثال من موقعه، وذلك تمهيدا لصيانته وإعادة تركيبه مرة أخرى.



وأضاف رئيس حي وسط، في تصريح له، اليوم، إن المثال الذي قام بتصميم التمثال أشرف على عملية رفعه من موقعه، مؤكدا حرص المحافظة على صيانة التماثيل التراثية التي تضفي الطابع الفني والجمالي على الميادين.