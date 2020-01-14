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اقتصاد

الدولار يواصل انخفاضه فى 11 بنكا اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:01 م
الدولار
الدولار
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علياء فوزى
تراجعت أسعار الدولار فى 11 بنكا بمنتصف تعاملات اليوم، الثلاثاء 14 يناير 2020.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى فى بنك مصر 15.87 جنيه للشراء و15.97 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنك "كريدى أجريكول" 15.86 جنيه للشراء و15.96 جنيه للبيع.

وسجل الدولار فى بنوك "الأهلى المصرى، الشركة المصرفية، مصر ايران للتنمية، الأهلى اليونانى بمصر" 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع.

وسجل فى بنوك "عودة، المصرف المتحد، العربى الأفريقى الدولى" 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

وسجل فى البنك التجارى الدولى 15.83 جنيه للشراء و15.93 جنيه للبيع.

وقدم بنك البركة أعلى سعر شراء الدولار الأمريكي مسجلا 16.06 جنيه للشراء.

وقدم البنك التجارى الدولي (CIB) أقل سعر لبيع الدولار الأمريكي مسجلا 15.93 جنيه للبيع.
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