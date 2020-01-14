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اقتصاد

ارتفاع حاد في الأسعار.. الدولار يتجاوز 1000 ليرة سورية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:18 م
الليرة السورية و
الليرة السورية و الدولار
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وكالات
تجاوز سعر الدولار في سوريا 1000 ليرة سورية، وذلك لأول مرة وسط ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار جميع السلع.

وذكر متعاملون أن الليرة السورية تجاوزت حاجز الألف هبوطًا أمام الدولار، بعد فترة من حالة عدم استقرار كانت شهدتها أسعار الصرف منذ أن لامست الليرة حاجز الألف، من دون أن تتخطاه مطلع الشهر الماضي.

يذكر أن المصرف المركزي السوري ما زال يثبت سعر صرف الدولار عند 436 ليرة، كما أنه ما زال يلتزم الصمت أمام حالة التدهور التي تشهدها العملة المحلية، وهي الحالة التي تركت آثارها على جميع السلع في البلاد، التي شهدت ارتفاعات كبيرة، خاصة السلع التي تعتمد في مكوناتها على مواد مستوردة.
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