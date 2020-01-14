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برلمان

عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 01:15 م
الدكتور على عبد العال
الدكتور على عبد العال ، رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، الجلسة العامة للبرلمان، لنظر تجديد مد قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد؛ لمدة ثلاثة أشهر والتي بدأت من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق 27 من أكتوبر 2019.

وكان قرار إعلان حالة الطوارئ شمل 5 مواد، وجاء في المادة الأولى، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرين من أكتوبر عام 2019 ميلادية.

وتناولت المادة الثانية، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
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