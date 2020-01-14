AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجدي البسيوني: وعي الشعب المصري أفشل مخططات الجماعة الإرهابية.. فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:04 م
الاستقرار الأمني
الاستقرار الأمني هو أساس بناء الدولة
Advertisements
فرح علاء الخولي
قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر يسودها حالة من الاستقرار الأمني غير المسبوق والتي كادت أن تفقده، ولكنها لم تستسلم لأي من الاعتداءات التي كانت تحاول تهديد أمنها واستقرارها.

وأضاف اللواء مجدي البسيوني، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما وصلت له الدولة المصرية يرجع أيضًا لوعي الشعب المصري، وأن الجماعة الإرهابية فاشلة بوعي الشعب المصري.

وتابع أن كل الجهود الأمنية المكثفة الآن تحبط كل المحاولات للاتجار بالمخدرات، وأن الشعب المصري شارك في حماية الدولة وإحباط كل محاولات الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر.

وذكر البسيوني، أن الاستقرار الأمني هو أساس بناء الدولة ومصر آمنة بشكل كبير في ظل منطقة مليئة بالتهديدات وعدم الاستقرار ومن هنا نجد الأعداء يرغبون في العمل على هدم مصر وتدمير الاستقرار بالداخل من خلال الشائعات والأكاذيب لتحقيق أغراض خارجية.

وأشار الى أن التنديد بالشرطة خلال الأيام الجارية مع اقتراب يوم 25 يناير هو جزء من محاولات تدمير الاستقرار، خاصة مع كون الأجهزة الأمنية المصرية عملت جاهدة على فرض الاستقرار في البلاد وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن الشعب المصري وقف إلى جانب شرطته وجيشه وأحبط محاولات الجماعة الإرهابية في تدمير الاستقرار وهو أمر مستمر مع زيادة وعي الشعب المصري.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلمانى: التأمين الصحى الشامل نموذج مصري غير مسبوق فى قطاع الخدمة الطبية

جمارك مطار برج العرب تحبط تهريب 229 شيشة إلكترونية بـ204.52 ألف جنيه

البلشي يروج الشائعات ويدافع عن صحفيي الإخوان المحبوسين

ترشيحاتنا

مدير الهلال السوداني يكشف حقيقة تواطؤ حمادة صدقي مع الأهلي لإسقاط الفريق

رد على أرض الواقع.. أول تصرف من عائلة قتيل فيلا نانسي عجرم

أردوغان دمر حياتي.. كيف تحول النجم التركي هاكان شوكور إلى سائق تاكسي

المرسي أبو العباس.. قصة الإمام الصوفي بطل الأغنية الشعبية

مرتديًا ملابس نسائية.. شاب عربي يحاول نزع حجاب امرأة في برلين.. فيديو

عيار 18 يسجل 591 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 - 1 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترتدي حجابا والسيجارة في فمها.. فنانة سعودية شهيرة تثير موجة غضب في المملكة.. تفاصيل

معركة التغريدات.. شاهد ترامب يثير الجدل على تويتر بصورتين

فيديو حصد ملايين المشاهدات.. يوتيوبر كوري شهير يعلن إسلامه.. شاهد لحظة نطقه بالشهادتين