مجدي البسيوني: وعي الشعب المصري أفشل مخططات الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال اللواء مجدي البسيوني، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مصر يسودها حالة من الاستقرار الأمني غير المسبوق والتي كادت أن تفقده، ولكنها لم تستسلم لأي من الاعتداءات التي كانت تحاول تهديد أمنها واستقرارها.



وأضاف اللواء مجدي البسيوني، من خلال مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ما وصلت له الدولة المصرية يرجع أيضًا لوعي الشعب المصري، وأن الجماعة الإرهابية فاشلة بوعي الشعب المصري.



وتابع أن كل الجهود الأمنية المكثفة الآن تحبط كل المحاولات للاتجار بالمخدرات، وأن الشعب المصري شارك في حماية الدولة وإحباط كل محاولات الجماعة الإرهابية لإسقاط مصر.



وذكر البسيوني، أن الاستقرار الأمني هو أساس بناء الدولة ومصر آمنة بشكل كبير في ظل منطقة مليئة بالتهديدات وعدم الاستقرار ومن هنا نجد الأعداء يرغبون في العمل على هدم مصر وتدمير الاستقرار بالداخل من خلال الشائعات والأكاذيب لتحقيق أغراض خارجية.



وأشار الى أن التنديد بالشرطة خلال الأيام الجارية مع اقتراب يوم 25 يناير هو جزء من محاولات تدمير الاستقرار، خاصة مع كون الأجهزة الأمنية المصرية عملت جاهدة على فرض الاستقرار في البلاد وعلى جميع المستويات، لافتا إلى أن الشعب المصري وقف إلى جانب شرطته وجيشه وأحبط محاولات الجماعة الإرهابية في تدمير الاستقرار وهو أمر مستمر مع زيادة وعي الشعب المصري.

