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أخبار البلد

تقرير الأعلى للإعلام: 148 مليون جنيه إعانات لنقابة الصحفيين في 2019

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 04:03 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنّ نقابة الصحفيين حصلت على منح وإعانات بقيمة 150 مليونا و688 ألف جنيه، بينها 148 مليونا و188 ألف جنيه خلال ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

وجاء بالباب الرابع أن الإعانات المخصصة لنقابة الصحفيين بواقع 84 مليونا و188 ألف جنيه إعانة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بالصحف الحزبية والخاصة، يتم إرسالها لنقابة الصحفيين، ومليون جنيه إعانة لنقابة الصحفيين، ومليون ونصف المليون إعانة لصندوق معاشات نقابة الصحفيين، ومليون ونصف المليون إعانة لصندوق الخدمات الطبية لنقابة الصحفيين، و60 مليون جنيه إعانة غير متكررة لنقابة الصحفيين.

وأوضح المجلس في تقرير الإدارة المالية السنوي أنّ الإعانات تشمل أيضا إعانة للمساهمة في نشاط اتحاد الصحفيين العرب 250 ألف جنيه، وإعانة لاتحاد الصحفيين الأفارقة بقيمة 500 ألف جنيه، وإعانة لصندوق التأمين والمعاشات للعاملين بنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام 250 ألف جنيه، وإعانة للخدمات الطبية للإعلاميين 1.5 مليون جنيه، كما أنّ لجنة الخدمات الطبية لكبار الإعلاميين صرفت مساهمات مالية لمساعدة المرضى من كبار الإعلاميين والصحفيين، وبلغ عددهم 16 إعلاميا وصحفيا بعد تقديمهم المستندات الطبية من خلال نقابتي الصحفيين والإعلاميين.
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