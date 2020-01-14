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ثقافة

ثقافة الحوار في الإسلام في مكتبة المحاميد الثقافية

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 م
صدى البلد
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طارق موسى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقدت المكتبة الثقافية بالنمسا بجمعية تنمية المجتمع بنجع الكلابيه محاضرة بعنوان "الانفلات السلوكي نتيجة لغياب التمسك بالقيم السماوية"، ألقاها عبد التواب محمد ياسر محمد على واوضحا ان الأديان السماوية دعمت القيم والأخلاق الكريمة.

عقدت مكتبة المحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان"ثقافة الحوار فى الإسلام" حاضرها عبدالباسط محمد مكى ألقاها فى مقهى مؤمن بالمحاميد قبلى، تحدث المحاضر عن ثقافة الحوار فى الإسلام،وكيف نص القرآن الكريم على ذلك وكيف كان يتعامل رسولنا الكريم مع اصحابه وزوجاته والكبير والصغير، كما تحدث عن الحوار فى المنزل واﻷسره الزوجه وللأولاد وكيف كان يتعامل رسولنا الكريم مع زوجاته ،ثقافه الحوار فى المدرسة والجامعات مع التلاميذ والطلاب، وكيفية النزول الى مستواهم عن طريق الإقناع بالحوار، طريقه الحوار مع الثقافات الأخرى والأديان الأخرى وتعريفهم بأن الدين الاسلامى هو دين الوسطية والحوار وليس الارهاب.

أقامت مكتبة المدامود الثقافية أمسية شعرية عن "الشعر العام "تضمنت الأمسية طريقة القاء الشعر وقواعده القاها ابوبكرحباشي، كما تم عرض اليوم الختامى لمسرحية "صباحية مباركة" للمخرج محمود النجار تأليف محمد أمين بقصر ثقافة اسنا، بينما اقام قصر ثقافة الطفل بالأقصر برنامج دورى ثقافى مع رواد القصر فى المعلومات العامة لتنمية ذكاء الطفل والثقه بالنفس وسرعة الاجابة عند السؤال.
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