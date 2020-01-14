يحمي من الشيخوخة.. تناول التوت الأزرق وشاهد تأثيرة على صحتك

يحتوي التوت الأزرق على العديد من مضادات الأكسدة و المغذيات النباتية التي لها فوائد صحية قوية، وتشمل هذه الفوائد القدرة على منع الإصابة بالشيخوخة و مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم، و علاج السرطان.



ووفقًا لموقع "webmd" إليكم أبرز الفوائد للتوت الأزرق على الصحة.



- علاج مرض السكري



يساعد تناول التوت الأزرق فى التقليل من حساسية الانسولين، كما يعد من أغني الفواكه التى تمتلك الألياف و يعتبر جزء أساسي من النظام الغذائي لمرضى السكري و يساعد على خفض مستويات السكر في الدم.



- يحمي القلب من الأمراض



يساعد التوت الأزرق على منع تصلب الشرايين و النوبات القلبية و السكتات الدماغية، ويرجع ذلك إلى وجود الألياف و الأنثوسيانين و البوتاسيوم و حمض الفوليك و فيتامين ب6 و فيتامين سي، وتساعد الألياف و الأنثوسيانين يقللان من الكوليسترول، و يساعدان على خفض نسبة الدهون في الدم مما يمنع إنسداد الشرايين كما يمنع فيتامين ب6 و حمض الفوليك تلف الأوعية الدموية عن طريق منع تكون الهوموسيستايين، كما أن البوتاسيوم ينظم عمل عضلة القلب.



- يساعد في الوقاية من السرطان



يحتوي التوت الأزرق على مركبات مثل البتيروستيلبيني و حمض الإلاجيك و هي مواد رائعة تستخدم لعلاج سرطان القولون و الكبد. كما أنهما يعملان مع الأنثوسيانين و مضادات الأكسدة الاخرى مثل فيتامين سي و النحاس للمساعدة في الوقاية من السرطان و علاجه.