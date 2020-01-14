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اقتصاد

توقع عجز 9.2 مليار دينار في ميزانية الكويت 2020-2021

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 05:42 م
رويترز
أظهرت أرقام حكومية صدرت يوم الثلاثاء أن الكويت تتوقع عجزا قدره 9.2 مليار دينار (30.33 مليار دولار) في ميزانيتها للسنة المالية القادمة التي تبدأ أول ابريل نيسان وذلك بعد إيداع عشرة بالمئة من إجمالي الإيرادات في صندوق الثروة السيادي.

وبحسب الأرقام الصادرة خلال مؤتمر صحفي لوزيرة المالية مريم عقيل العقيل، تتوقع الكويت إنفاقا يبلغ 22.5 مليار دينار في ميزانية 2020-2021.

وتُقدر الإيرادات بنحو 14.8 مليار دينار للسنة المالية التي تنتهي في 31 مارس آذار 2021، على أن يسهم النفط بنسبة 87.3 بالمئة من إجمالي الإيرادات. تقوم الميزانية على أساس سعر مفترض لبرميل النفط يبلغ 55 دولارا.

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