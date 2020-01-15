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تكنولوجيا

سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:00 ص
صدى البلد
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كريم جمال
بدأت التسريبات منذ ساعات حول تحفة سامسونج المنتظرة بشاشة قابلة للطىء وهى Galaxy Z Flip، حيث سيكون المنافس الأقوى لنظيره Motorola Razr من حيث نفس فكرة التصميم بعض الشىء، فى فئة الشاشات القابلة للطى.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، سيتم الكشف عن Galaxy Z Flip الذى كان يحمل إسم Galaxy Fold 2 فى 11 فبراير القادم، ضمن فعاليات حدث سامسونج الأبرز بولاية كاليفورنيا الأمريكية بنفس توقيت الكشف عن هواتف سلسلة Galaxy S20-series.

ويحتوى Galaxy Z Flip على معالج من نوع Snapdragon 855، مع ذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعتى 128 و256 جيجابايت.

ويأتى Galaxy Z Flip بشاشة قياس 6.7 بوصة قابلة للطى من نوع OLED، بها نوتش فى المنتصف به الكاميرا وقارئ بصمة العين، مع شاشة أمامية.

ولعشاق التصوير يأتى Galaxy Z Flip بكاميرا أساسية ثنائية بدقة 12 و 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7،وأخرى أمامية بدقة 10ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0، و إمكانية استخدام إضاءة الشاشة كفلاش.

ويحتوى الهاتف على بطارية سعة 3070 ميللى أمبير، تدعم ميزة الشحن السريع بالإضافة إلى الإتصال اللاسلكى واي فاي وبلوتوث 5.0 وNFC، وسيعمل لهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 9.0 باي، مقابل 850 دولار أمريكى، ما يعادل 13500 جنيهًا مصريًا.
سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر
سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر
سامسونج تستعد لطرح Galaxy Z Flip لمنافسة Motorola Razr .. التفاصيل والسعر
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