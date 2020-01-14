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أخبار العالم

بعد خسارة مليار دولار .. حكم بريطاني بإعادة محطة حاويات جيبوتية للإمارات

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:00 م
حكم بريطاني بإعادة
حكم بريطاني بإعادة محطة حاويات جيبوتية للإمارات
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محمود نوفل
أكدت الإمارات رسميا، أن محكمة في لندن، حكمت لصالح موانئ دبي العالمية، في جيبوتي، في خلاف طويل بين حكومتي البلدين، بشأن تشغيل محطة جيبوتية.

وكشفت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن محكمة لندن للتحكيم الدولي، أمرت جيبوتي بإعادة حقوق موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة الحاويات دوراليه خلال شهرين أو دفع تعويضات.

ويُشار الي ان حكومة جيبوتي نزعت المحطة من موانئ دبي العالمية التي تسيطر عليها حكومة دبي في فبراير 2018 بسبب نزاع يرجع إلى 2012 على الأقل.

وذكرت الوكالة الرسمية إن خبيرا مستقلا قدر خسائر موانئ دبي العالمية من ذلك الإجراء بما يزيد على مليار دولار.

وألمحت "موانئ دبي العالمية" في بيان لها إنها "تنتظر العرض الذي ستقدمه حكومة جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير".

وقالت أنه "في حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار".

وبحسب البيان، فإن هذا "الحكم السادس على التوالي لصالح موانىء دبي العالمية".

وقررت الحكومة الجيبوتية في سبتمبر 2018، تأميم محطة حاويات دوراليه وهي مرفأ حيوي واستراتيجي على البحر الأحمر حيث تملك جيبوتي حصة الثلثين في المحطة.

وتعد المحطة مدخلا أساسا للواردات لجارتها إثيوبيا، الدولة المغلقة غير المطلة على البحر.

وتدير "موانئ دبي العالمية" محطة حاويات دوراليه منذ العام 2006، لكن جيبوتي أنهت في فبراير 2018 عقد امتياز المجموعة الإماراتية منددة بانتهاك "سيادتها الوطنية".

وبيًنت دبي قرار جيبوتي بانهاء العمل بعقد الامتياز الموقع في 2006 ومدته خمسين عاما" بأنه "غير قانوني"، حيث قررت اللجوء إلى محكمة لندن للتحكيم الدولي.

وحصلت موانىء دبي العالمية على عقود امتياز عدة في أفريقيا ، وتدير المجموعة الإماراتية على نحو ثمانين محطة بحرية وداخلية في أربعين دولة.
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