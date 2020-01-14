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رياضة

صدمة مدوية لجماهير الأهلى.. رحيل مدرب الزمالك السابق من تدريب الفريق

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:45 م
صدى البلد
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عمر سلامة
فجرت تقارير صحفية، مفاجأة مدوية بشأن مستقبل المدير الفني السويسري كريستيان جروس، مع النادي الأهلي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وتولى جروس، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في 20 أكتوبر الماضي، خلفًا للكرواتي المقال برانكو إيفانكوفيتش، حيث قاده في 9 مباريات حتى الآن، حقق خلالها 6 انتصارات وانهزم في ثلاثة.

ووفقًا لصحيفة "Gazeta" الصربية، فإن الأهلي، يتفاوض حاليًا مع المدرب فلادان ميلوسيفيتش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

وأشارت الصحيفة، إلى أن إدارة الأهلي، ترى في ميلويفيتش، الشخص المثالي لقيادة الفريق، بدلًا من جروس، الذي يوجد تحفظات كبيرة على أسلوب لعبه في المباريات.

وأوضحت أن الأهلي، يواجه منافسة كبيرة من فريق التعاون، للتعاقد مع المدير الفني الصربي.

جدير بالذكر أن فلادان ميلوسيفيتش، كان أحد المرشحين لقيادة الهلال، في الصيف الماضي، قبل التعاقد مع الروماني رازفان لوشيسكو، إلا أنه رفض العرض، بحجة رغبته في البقاء وقتها مع رد ستار الصربي.

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