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برلماني: السراج صرف المليارات على المليشيات.. وهل يعقل أن ينسحب الجيش الليبي

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:01 م
محمود محي الدين عضو
محمود محي الدين عضو مجلس النواب
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هاني حسين
قال محمود محي الدين عضو مجلس النواب، إن اتفاق موسكو أكد على أن الجيش الوطني الليبي مهمته محاربة الإرهاب وحماية أبار النفط، لافتا إلى أن السراج أضفى شرعية على الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأضاف محمود محي الدين في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هل يعقل أن يحمي الجيش الليبي أبار النفط ولا يحمي البنك المركزي في طرابلس الذي يضخ فيه عوائد آبار النفط".

وتابع محمود محي الدين: "السراج صرف المليارات على المليشيات الإرهابية وعلى قصور وأرصدة بنكية في الخارج سيتم رصدها في المستقبل، والشعب الليبي والمثقفين أكثر نضجا وسوف يزج بالسراج وناهبي مقدرات الشعب الليبي في السجون".

وأكمل محمود محي الدين:" هل يعقل أن يُفرض على الجيش الليبي أن ينسحب من مواقعه لصالح ميليشيات إرهابية".
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