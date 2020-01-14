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برلماني: الصراع في ليبيا ليس سياسيا والشعب أدرك أن جيشه هو مفتاح حل الأزمة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 07:11 م
محمود محي الدين عضو
محمود محي الدين عضو مجلس النواب
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هاني حسين
قال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن الصراع في ليبيا ليس سياسيا ولكنه أمني وعسكري، والصراع السياسي انتهى باتفاق الصخيرات الذي أنتج فايز السراج.

وأضاف محمود محيي الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الشعب الليبي أدرك أن الجيش الوطني الليبي هو مفتاح حل الأزمة الليبية.

وتابع محمود محيي الدين، "عندما تقدم الجيش الليبي لمكافحة الإرهاب رفضت الميليشيات الإرهابية، أن تلقى السلاح، وأن تنصاع للجيش الليبي".

ولفت محمود محيي الدين، إلى أنه "سيظهر قريبا الفواعل الأساسية في الأزمة الليبية وتركيا حاولت أن بكل السبل أن تدخل قطر وتونس والجزائر في مؤتمر برلين".

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