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توك شو

برلماني: السراج توجه إلى تركيا قبل موسكو لتلقي التعليمات من أردوغان ..فيديو

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 06:53 م
أردوغان
أردوغان
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هاني حسين
قال محمود محيي الدين، عضو مجلس النواب، إن المشير خليفة حفتر وشرعية الجيش الوطني الليبي والبرلمان الليبي ألقت ثقلها على الدور الروسي في مباحثات موسكو.

وأضاف محمود محيي الدين، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه قبل وصول السراج إلى موسكو ذهب إلى قصر الحكم في تركيا واجتمع بأردوغان وتلقى كل التعليمات وبالتنسيق مع وزير خارجية ودفاع تركيا.

وتابع محمود محيي الدين "محادثات موسكو لم تؤتِ ثمارها"، مضيفا "حضور خليفة حفتر ورئيس البرلمان الليبي للتفاوض في موسكو ذكاء سياسي كي لا يفقدوا حسن العلاقة مع الجانب الروسي واستشعروا نوايا الجانب التركي".

وأكمل حمود محيي الدين "المشير خليفة حفتر شخصية عسكرية وسياسية بامتياز، وظهرت مؤخرا الأطماع التركية في ليبيا".

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