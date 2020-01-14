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ثقافة

فوز 3 بعثات بجوائز الدكتور زاهي حواس في عيد الأثريين

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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علاء المنياوي
شهد الحفل المقام حاليًا في دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الأثريين الـ 14، إعلان فوز 3 بعثات هذا العام بجوائز الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري ومرمم.

الجائزة بلغ قدرها 15 ألف جنيه، والجائزة الأولى والثانية ذهبت إلى كشفين أولها خبيئة العساسيف والذي بلغ عددها 30 تابوتًا.

وتسلم الجائزة عدد اثنين من الأثريين ورئيس العمال في البعثة، وجاءت الجائزة الثانية للبعثة العاملة في جبانة البوباسطيين والتي اكتشفت خبيئة للحيوانات من أسود ونمس، وجاءت الجائزة الثالثة لأحد المرمين، وهو المرمم محمد جاد.

وقال وزيري إن الجوائز الثلاث مقدمة من الدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف ووزير الآثار الأسبق.
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