أبرزها إبراهيموفيتش .. 7 صفقات من العيار الثقيل حتى الآن فى الدورى الإيطالى

بدأ سوق الانتقالات الشتوي لموسم 2019-2020 في القارة الأوروبية، وفي ظل سعي الفرق الإيطالية لتدعيم صفوفها في ميركاتو يناير لسد الثغرات التي يُعاني منها الفريق.



بالطبع دائمًا ما يكون موسم الانتقالات الصيفي هو الذي له الحظ الأوفر من الصفقات الكثيرة والهامة لكل الفرق، ولكن هذا لا يمنع أن انتقالات يناير كثيرًا ما تحمل ملامح واضحة لما يحتاجه كل فريق، كما نشاهد فيها أيضًا الكثير من الصفقات الهامة.



وفي هذا التقرير يستعرض معكم موقع صدى البلد جميع الصفقات الرسمية التي تمت في الميركاتو الشتوي لفرق الدوري الإيطالي عن موسم 2019-2020، خاصة للفرق الكبرى في السيري آ أمثال، يوفنتوس ، ميلان ، الإنتر ، نابولي ولاتسيو .



أعلن يوفنتوس يوم الخميس 2 يناير 2020 عن تعاقده مع السويدي الشاب ديان كولوسيفسكي جناح أتالانتا والذي كان مُعارًا لفريق بارما، في عقد يمتد حتى 2024، وبمبلغ وقدره 37 مليون يورو.



وأضاف الموقع الرسمي للبيانكونيري إلى أن اللاعب سيستكمل فترة إعارته حتى نهاية الموسم على أن ينضم للسيدة العجوز في يوليو المُقبل.



وأعلن ميلان رسميًا يوم الجمعة 3 يناير الماضي عن تعاقده مع نجمه السابق زلاتان إبراهيموفيتش حتى نهاية الموسم، مع إمكانية التجديد لموسم إضافي، لتكون أولى صفقات الروسونيري في الميركاتو الشتوي.



وانضم النجم السويدي صاحب الـ38 عامًا إلى الديافولو في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء مدة عقده مع فريق لوس أنجلوس الأمريكي في ديسمبر الماضي.



وانتقل ماتيا بيرين حارس مرمى يوفنتوس إلى صفوف فريقه القديم نادي جنوى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.



جدير بالذكر أن بيرين انضم إلى صفوف البيانكونيري منذ عام ونصف قادمًا من جنوى، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 14 مليون يورو.



خاص اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا 9 مباريات فقط مع السيدة العجوز، قبل أن يصبح الخيار الثالث في ترتيب حراس مرمى الفريق خلف فويتشيك تشيزني وجانلويجي بوفون.



وأعلن نادي فيورنتينا بشكل رسمي عن ضمه للمهاجم الإيطالي باتريك كوتروني لاعب وولفرهامبتون على سبيل الإعارة لمدة عام ونصف.



جدير بالذكر أن كوتروني صاحب الـ22 عامًا قد بدأ مسيرته مع ميلان واستطاع أن يسجل معهم 27 هدفًا في عامين، قبل أن ينتقل إلى الذئاب ولم يستطيع تقديم ما كان متوقعًا منه.



وأعلن نادي نابولي يوم السبت الماضي 11 يناير عن ضمه للاعب نادي لايبزيج الألماني دييجو ديمه بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



وصرح أوريليو دي لورنتيس رئيس النادي عبر صفحته الشخصية الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قائلًا "مرحبا دييجو"، معلنًا انضمام اللاعب بشكل رسمي.



وقد أشارت التقارير الصحفية إلى أن الصفقة بلغت قيمتها 13 مليون يورو، ولكن لم يتم الإعلان حتى الأن بشكل رسمي عن مدة العقد.



وأعلن نادي أتالانتا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" عن ضم المدافع ماتيا كالدارا لاعب ميلان على سبيل الإعارة.



وقد أشارت بعض التقارير إلى أن إعارة كالدارا تتم بعقد مدته عام ونصف، مع وضع خيار أحقية الشراء في الصيف بعد المقبل مقابل 15 مليون يورو.



وأعلن ميلان بشكل رسمي تعاقده مع سيمون كيير لاعب إشبيلية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، مع إضافة خيار أحقية الشراء في يونيو القادم.



كان اللاعب صاحب الـ29 عامًا مُعارًا إلى أتالانتا، قبل أن تنتهي مدة إعارته دون أن يُقنع جيان بييرو جاسبيريني المدير الفني للفريق.

