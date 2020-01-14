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حوادث

أصيب بطلقة بالوجه.. تفاصيل مقتل عامل كارتة في موقف العياط

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 08:52 م
تفاصيل مقتل عامل
تفاصيل مقتل عامل كارتة في موقف العياط
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجري نيابة العياط بإشراف المستشار يحي الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في مقتل عامل كارتة في مشاجرة مع سائق بموقف سيارات بالعياط.

أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من التشريح وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وأشارت التحقيقات إلي أن بداية الواقعة كانت بمشاجرة وقعت بين شقيقين توأم عاملان كارتة داخل موقف العياط قبلي وبين سائق لخلاف بينهم علي أولوية تحميل الركاب ورفض السائق الالتزام بعرف الموقف، أشارت التحريات برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث إلي أن السائق انصرف بعد تدخل المتواجدين ثم عاد حاملا فرد خرطوش وأطلق الرصاص صوب أحد الشقيقين فأصابه بطلقة في الوجه أردته قتيلا في الحال وتبين أن المجني عليه يدعى حسانين.

تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد مؤمن فرج رئيس مباحث العياط من إلقاء القبض علي المتهم وأمر العميد محمد عطوية مأمور مركز العياط بتعيين خدمات ملاحظة أمنية داخل الموقف مسرح الجريمة لمنع تجدد المشاجرة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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