اليوم.. محاكمة 271 متهما في قضية حسم 2 ولواء الثورة

تنظر المحكمة المختصة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة اليوم الأربعاء، محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".



ووجهت النيابة العامة للمتهمين في قضية حسم 2، تهم اغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، ما أسفر عن مقتل 7 من أفراد الشرطة والهجوم على سيارة شرطة.



وأسندت النيابة للمتهمين بقضية "لواء الثورة"، الانضمام لتنظيم إرهابي، يستهدف دور عبادة الأقباط، ورجال الجيش والشرطة والقضاء.