شينزو يصل مسقط ويبحث تفعيل أوجه التعاون بين اليابان وعمان.. صور

عقدت اليوم بمقر مجلس الوزراء في مسقط جلسة مباحثات بين السلطنة و اليابان حيث ترأس الجانب العماني فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء والجانب الياباني دولة شينزو أبي رئيس وزراء اليابان.



وتناولت المباحثات العمانية اليابانية وسائل تفعيل كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاتصالات وتقنية المعلومات ومشاريع الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمرافق الانشائية الى جانب تبادل الخبرات.



كما تم استعراض عدد من القضايا على الصعيدين الاقليمي والدولي والتطورات والمستجدات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة تحقيقًا للأمن والاستقرار.



وكان ، قد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في وقت جلسة مباحثات رسمية مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، تم خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها وتعزيزها، وآفاق التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه تم التطرق، خلال اللقاء، "للتعاون في مجالات السياحة وأمن الإمدادات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".