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حوادث

اخبار الحوادث.. الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية.. وسقوط أخطر تشكيل عصابى لابتزاز أبو هشيمة

الثلاثاء 14/يناير/2020 - 11:59 م
صدى البلد
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محمد زهير - عمرو خليفة
نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، العديد من أخبار الحوادث المأساوية ضمت بين طياتها جرائم قتل ووقائع أخرى، وفيما يلي أهم ما جاء بها:

الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. وتؤكد: قدمنا الرعاية الصحية اللازمة له 

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ردًا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين.

النيابة تقدم ما يفيد استشهاد ضابط "شاهد" في حرق كنيسة كفر حكيم 

استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، للنيابة العامة فى إعادة محاكمة 6 متهمين فى القضية المعروفة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"، حيث أفاد ممثل النيابة العامة، في جلسة اليوم بأن الشاهد في القضية الضابط أحمد جاد الله جميل يوسف، قد استشهد.

عدم قبول طعن أستاذة جامعية على قرار عقابها لكشف سرية الامتحانات 

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا ، بعدم قبول دعوى طعن مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب بإحدي الجامعات، على قرار مجازاتها بعقوبة اللوم لتوزيعها شيت علي الطلاب وربط شراءه بالنجاح في الامتحان.

مجلس الدولة ينتصر لطالب ويعادل درجة ماجستير الجامعة الأمريكية بنظيره الأزهري 

قضت المحكمة الإدارية العليا ، بأحقية طالب في معادلة شهادة الماجستير في أصول الدين الحاصل عليها من الجامعة الأمريكية بالولايات المتحدة عام ٢٠٠٤ ، بنظيرتها التي تمنحها جامعة الأزهر ، وألغت المحكمة قرار جامعة الأزهر والمتضمن رفض المعادلة.

سقوط أخطر تشكيل عصابى سعى لابتزاز رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

ألقت أجهزة الأمن القبض على تشكيل عصابى خطط لسرقة أحد الهواتف الخاصة بعائلة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بهدف تزوير صور وفيديوهات مما يتضمنه الهاتف بغرض ابتزاز رجل الأعمال والحصول منه على مبالغ مالية ضخمة .

نقل أشلاء جثة مزارع التهمته ماكينة الحصاد بمركز بدر

لقي مزارع مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر اصطدامه بماكينة حصاد زراعية بقرية الخرطوم بدائرة مركز بدر بمحافظة البحيرة، أثناء العمل وتم نقل أشلاء الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.
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