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منوعات

قبلة مميتة كادت تعرض طفل حديث الولادة للوفاة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 08:14 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
كادت قبلة وضعت على جبين الطفل "رومان" أن تكتب له شهادة وفاة لحياته القصيرة التي لم تبلغ حينها سوى أربعة أسابيع، وذلك بعد إصابته بالهربس على يد أحد أقاربه.

كان الأقارب يتناوبون على زيارة الطفل وتقبيله، وفي اليوم الخامس من ميلاد الطفل لاحظ الأب والذي يدعى "اثيو" والبالغ من العمر 28 عامًا، والأم والتي تدعى "دانييلا" والبالغة من العمر 27 عامًا، أنه مصاب بطفح جلدي في رأسه.

سرعان ما تطور الطفح إلى بثور، ودفع الوالدين إلى عرض طفلهم على الطبيب الذي أبلغهم بأن ابنهما قد أصيب بالهربس، وهو مرض قاتل للأطفال الصغار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.

واكتشف الوالدان أن الفيروس انتقل إلى مولودهم عن طريق أحد الأقارب الذي قام بتقبيله، وكان يعاني من الفيروس أيضًا، ظل الطفل لأسابيع داخل المستشفى يتلقى العلاج ليتمكن الاطباء من علاجه وإرجاعه للحياة بعد أن كان على مشارف الموت بفعل تلك القبلة المميتة.
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