اهم الأخبار.. تحذير من الجيش السوداني للمتمردين.. سقوط استجواب وزيرة الصحة.. الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم

صدى البلد



شارك عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء في تشييع جثمان نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة تامر أمين.



الداخلية توضح ملابسات وفاة مصطفى قاسم.. وتؤكد: قدمنا الرعاية الصحية اللازمة له شارك عدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء في تشييع جثمان نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة تامر أمين.





المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء التدريب واستشهاد قائدها

ق ال المتحدث باسم وزارة الداخلية ردًا على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة "مصطفى قاسم" المزدوج الجنسية من ادعاءات تتعلق باحتجاز المذكور منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية بأن المذكور خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى وضمن متهمين آخرين.



قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.



سقوط استجواب وزيرة الصحة بتنازل مقدمي طلب سحب الثقة.. عبد العال: جرس إنذار للحكومة قال العقيد أ.ح تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إنه فى إطار تنفيذ النشاط التدريبى للقوات الجوية اليوم 2020/1/14 سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.



أعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.



«إنفوجراف» البنك الدولي: الاقتصاد المصري أقوى اقتصاديات المنطقة أعلن الدكتور علي عبد العال إقفال باب المناقشة في موضوع استجواب تقدم به النائب محمد الحسيني، ضد وزيرة الصحة بشأن تردي الخدمات الطبية بمستشفى بولاق الدكرور العام، بتنازل 33 عضوًا من مقدمي مقترح سحب الثقة بعد مناقشة الاستجواب، بعدم حضورهم التصويت على طلب الاستجواب.



أصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020 الذي يتوقع به نمو في معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر الذي يقابله انخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتي أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلًا عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.



سقوط أول مصاب.. هجوم صاروخي عنيف على قاعدة تضم قوات أمريكية في العراق أصدر البنك الدولي تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية 2020 الذي يتوقع به نمو في معدل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وخاصة مصر الذي يقابله انخفاض في اقتصادات الدول المتقدمة والتي أرجعها إلى ضعف الصناعات التحويلية، فضلًا عن التأثيرات السلبية لزيادة تعريفات الولايات المتحدة.



أفادت قناة "العربية" بأن هجوما صاروخيا عنيفا استهدف معسكر التاجي شمال بغداد، الذي يضم قوات أمريكية.. من جانبها ذكرت قناة سكاي نيوز أن صاروخا سقط بالقرب من إحدى بوابات معسكر التاجي، وأسفر عن إصابة عنصر من قوات الامن.



وفاة نجم مسلسل العشق الممنوع أفادت قناة "العربية" بأن هجوما صاروخيا عنيفا استهدف معسكر التاجي شمال بغداد، الذي يضم قوات أمريكية.. من جانبها ذكرت قناة سكاي نيوز أن صاروخا سقط بالقرب من إحدى بوابات معسكر التاجي، وأسفر عن إصابة عنصر من قوات الامن.



كشفت عدد من التقارير التركية الصحفية عن وفاة الممثل التركي رجب أكتو عن عمر يناهز 65 عامًا، والذي قدم دور حلمي اونال في المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع.



جاهزة للحياة.. اكتشاف كواكب جديدة تشبه الأرض كشفت عدد من التقارير التركية الصحفية عن وفاة الممثل التركي رجب أكتو عن عمر يناهز 65 عامًا، والذي قدم دور حلمي اونال في المسلسل التركي الشهير العشق الممنوع.



لم يهدأ بال العلماء في بحثهم عن كواكب أخرى تسعى البشرية إلى جانب كوكب الأرض، وبالفعل اهتدى مجموعة من اكتشاف كواكب جديدة تشبه إلى حد كبير الأرض في خصائصها وحجمها.