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ثقافة

«يليق بكي».. كتاب أشواق مسامر في معرض الكتاب

الأربعاء 15/يناير/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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طارق موسى
تشارك اللايف كوتش أشواق مسامر بكتابها الأول "يليق بكي" في الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتقرر حفل التوقيع في 1 فبراير القادم في قاعة بلازا. 

الكتاب صادر عن دار ليان للنشر والتوزيع، ويتكون من أربعة أجزاء، هم "شانيل وأنا"، و"الطلة الاحترافية للظهور في المناسبات العامة والخاصة"، و"البسي بذكاء"، و"المفاتيح السبعة لحياة أفضل"، ومعهم ملحق هدية عن الألوان واستايل اللبس المناسب لكل برج من الأبراج. 

وقالت اللايف كوتش أشواق مسامر، إن أجزاء الكتاب تتضمن الكثير من المعلومات الشيقة والمتنوعة عن كل ما يخطر بعقل المرأة لتختار ما يليق بها بكل مناحي الحياة، سواء نصائح من واقع قراءات وخبرات ومعلومات تساعدها كفتاة وكزوجة وكأم في فتح آفاق الفكر والعقل، وتعين القلب والمشاعر لنتعلم من دروس الماضي والحاضر..

وأضافت: ركزت بشكل كبير في الكتاب على توفير كل ما يتناسب مع طبيعة شخصية كل فتاة وما يليق بها من الألوان بكل درجاتها واستايل الملابس، فجزء كبير من ثقتها بنفسها يعود لقدرتها على التألق بما يناسبها وهو ما حرصت على توفير كل المعلومات عنها. 

وكشفت "أشواق" عن سر تسمية الكتاب "يليق بكي" بالياء وليس "يليق بكِ" بكسر الكاف رغم أنه لغويًا "يليق بكِ" هو الأصح والأدق، مشيرة إلى إحدى خطابات الشاعرة اللبنانية "مي زيادة" للكاتب المصري "عباس محمود العقاد" قالت له متسائلة : "لماذا تكتب لي أنتي بالياء وليس أنتِ بكسر التاء؟ فأجاب العقاد قائلًا "يعز عليّ كَسرُكِ حتى في اللغة".

وتابعت: رسالتي الأساسية من الكتاب ألا تسمح كل فتاة وامرأة لأي شخص أو شئ بكسرها، كل شئ يمر والأشخاص يتبدلون لأنها طبيعة الحياة حتى وإن كانوا أقرب الأشخاص إلينا، فكان لزاما عليّ أنا أيضا ألا اكسر ما يليق بكِ حتى في كتابتي لاسم الكتاب فكان الاسم "يليق بكي" بالياء لترفعي رأسك عزيزتي مهما مر بكي من قسوة وصِعاب ومِحن، لأنك تستحقين الأفضل دائما طالما تسعين إليه بكل قوتك .
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