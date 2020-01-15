هاني حتحوت: الأهلي يموّه بـ 5 مرشحين في صفقة المهاجم الجديد.. فيديو

قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن النادي الأهلي يسعى حاليًا لاستقدام مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى يناير الجاري ، من أجل دعم الفريق لحصد البطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا .





وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يحاول التمويه بـ خمسة مرشحين فى صفقة المهاجم، ولا تزال التكهنات تزداد حول الصفقة المقبلة.



