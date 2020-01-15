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رياضة

هاني حتحوت: الأهلي يموّه بـ 5 مرشحين في صفقة المهاجم الجديد.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:24 ص
النادي الاهلي
النادي الاهلي
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محمد رشاد
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن النادي الأهلي يسعى حاليًا لاستقدام مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى يناير الجاري ، من أجل دعم الفريق لحصد البطولة الأهم وهي دوري أبطال أفريقيا .

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن الأهلي يحاول التمويه بـ خمسة مرشحين فى صفقة المهاجم، ولا تزال التكهنات تزداد حول الصفقة المقبلة.

وأوضح "حتحوت" أن عدم إعلان الأهلي، عن صفقته الجديدة بشكل رسمي، يرجع لعدم قناعة المدرب السويسري رينيه فايلر، بغالبية الأسماء المرشحة، أو لعدم توصل إدارة الأهلي فى التوصل إلى اتفاق مع اللاعبين وأنديتهم، بسبب المغالاة المادية.
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