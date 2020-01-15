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أخبار العالم

بعد سقوط طائرتها في إيران.. أوكرانيا تبدي استعدادها لإرسال عسكريين إلى العراق

الأربعاء 15/يناير/2020 - 02:11 ص
صدى البلد
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رحيم يسري
كشف مسؤول أوكراني، عن أن بلاده أكدت لحلف شمال الأطلسي الـ"ناتو"، استعدادها لإرسال 20 عسكريا إلى العراق؛ لدعم بعثة الناتو هناك.

وقال دميتري كوليبا، نائب رئيس الحكومة الأوكرانية لشؤون التكامل مع الاتحاد الأوروبي والناتو: "لقد أبلغت نائب الأمين العام (للناتو) بأن لدى أوكرانيا خططا لإرسال 20 عسكريا؛ لدعم بعثة الناتو في العراق، بعد أن يقوم الحلف باستئناف عملها"، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف أن توجه الحلف بدعوة إلى كييف لكي تصبح "شريكا عملياتيا" للناتو في العراق؛ "يدل على الاعتراف بقيمة الخبرات والمستوى المهني للعسكريين الأوكرانيين".

من جهته، أشار نائب الأمين العام للناتو، بحسب كوليبا، إلى أن الحلف يعطي أهمية بالغة لمشاركة أوكرانيا في بعثته بالعراق.

كما اتفق الطرفان، وفقا للمسؤول الحكومي، على خطوات مشتركة لتطبيق مبدأ الناتو الجديد: "شريك واحد وبرنامج واحد"، وناقشا أفق تبني استراتيجية الأمن القومي الأوكراني، ووضع الوثائق الرئيسة الخاصة بتحقيق هذه الاستراتيجية.

يأتي ذلك بعد إسقاط طائرة أوكرانية بصاروح إيراني عقب إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في طهران مما أدى إلى مقتل 176 شخصًا.
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