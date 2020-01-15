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منوعات

رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
تعرّضت بريطانيا لرياح شديدة تسببت في انهيار أسقف الأبنية واصيب المئات من السكان بالذعر؛ بسبب سرعتها وقوتها، حتى أن المواطنين شعروا بأنها زلزال. 

ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور " البريطانية، حذرت الأرصاد من رياح شديدة، ولكن تلك الرياح التي ضربت المملكة البريطانية كانت أقوى من التحذيرات التي توقعها المواطنون . 

وروى أحد المواطنين أنه شعر بحركة غير طبيعية في الشارع أثناء تواجده في مكتبه بالعمل و تلك الحركة صاحبها هزة بسيطة في المكتب الذي كان يعمل خلاله ، فوجد أن الرياح تسببت في اقتلاع الأشجار بالأسفل . 

جدير بالذكر أن رواد التواصل الإجتماعي تداولوا صورا لأسقف البنايات التي انهارت بسبب الرياح القوية و أعمدة الإنارة التي سقطت بفعل الرياح .
رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور
رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور
رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور
رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور
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