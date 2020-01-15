رياح شديدة تتسبب في انهيار أسقف العقارات بـ بريطانيا.. صور

تعرّضت بريطانيا لرياح شديدة تسببت في انهيار أسقف الأبنية واصيب المئات من السكان بالذعر؛ بسبب سرعتها وقوتها، حتى أن المواطنين شعروا بأنها زلزال.





ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور " البريطانية، حذرت الأرصاد من رياح شديدة، ولكن تلك الرياح التي ضربت المملكة البريطانية كانت أقوى من التحذيرات التي توقعها المواطنون .





وروى أحد المواطنين أنه شعر بحركة غير طبيعية في الشارع أثناء تواجده في مكتبه بالعمل و تلك الحركة صاحبها هزة بسيطة في المكتب الذي كان يعمل خلاله ، فوجد أن الرياح تسببت في اقتلاع الأشجار بالأسفل .



