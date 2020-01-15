الزمالك في مباراة رد الاعتبار أمام الجونة مساء اليوم

يخوض فريق الزمالك، مواجهة من نوع خاص، أمام الجونة، اليوم الأربعاء، على استاد الجونة ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة، في تمام الساعه الخامسة مساء، وستذاع عبر قناة أون سبورت .





ويدخل الزمالك المباراة برصيد 21 نقطة محتلا المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري الممتاز.





وحصد فريق الجونة قبل المباراة 12 نقطة، يقبع بها في المركز الـ 12 بجدول المسابقة.



