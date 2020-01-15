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فن

كندة علوش تتألق عبر إنستجرام.. والجمهور: إنتي مش محتاجة مكياج

الأربعاء 15/يناير/2020 - 06:53 ص
كندة علوش
كندة علوش
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة كندة علوش جمهورها بصورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع خبيرة التجميل دنيا صدقي.

وظهرت كندة علوش بإطلالة أنيقة مميزة بوضع ميكب كثيف مناسب لبشرتها مع أحمر الشفاه لإبراز جمالها واعتمدت علي إسدال شعرها الناعم علي كتفيها.

وعلقت كندة علوش علي الصورة قائلة: "علاقتي مع المكياج اشكالية.. بخاف منو ومابقدر حطو دائمًا وبفضل حالي مرات كتير بدونو حتى لو شكلي تعبان".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منوره" متألقة دائما يا كنده " و" انتي جميله بكل الأحوال " و" قمر بالمكياج وقمر من غير مكياج" و "انتي مش محتاجة مكياج".

وكانت أحدث أعمال الفنانة كندة علوش فيلم "الأصليين" الذي شاركت من خلاله كضيفة شرف، وشارك فى بطولته كل من منة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى.
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