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اية عبدالله المطربة: افتخر بإحياء حفل الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس وأتمنى المشاركة أمام الرئيس كل عام.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:10 ص
ايه عبدالله
ايه عبدالله
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ريهام فيكتور
قالت المطربة اية عبدالله، إنها تفتخر بإحياء حفل الذكرى الثانية لافتتاح قناة السويس، لافتة إلى ان هذا الحدث يعتبر من اكبر انجازات حياتها، موضحة: "شرف كبير أن أغني لأسم مصر امام الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضافت اية عبدالله، خلال حوارها ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أنها نالت شرف وفخر كبير بهذه الافتتاحية العظيمة ،كما عبرت عن مدى سعادتها في امنيتها للعرض أمام الرئيس السيسى كل عام فى انجاز جديد له ولكل المصريين.

وأشارت المطربة الشابة، إلى أنها اكتشفت موهبتها الغنائية منذ سن 4 سنوات، منوها إلى أن أختها كانت تدرس فى الأوبرا مع الموسيقار سليم سحاب، فكانت تردد ما تغنيه فاستشعر والدها تلك الموهبة فقرر أن تسلك نفس مسيره أختها الغنائية.

وأوضحت المطربة الشابة أنها ممتنة لبدايتها فى مشوارها الفنى وتفتخر به، فالأوبرا لها ثقل فني كبير، مؤكدة أنها تحب الغناء لمصر بلدها الغالية فهي سجلت اغنيه باسم "مصر جوايا" وغيرها من الأغانى الوطنية الأخرى منها "مصر فى القلب".

وتابعت المطربة الشابة أنها شاركت فى احدى المسابقات الغنائية الشهيرة بالوطن العربى، وكان يترأس لجنة التحكيم هانى شاكر وحلمي بكر وسميرة سعيد، وكانت أول أغنية لها على مسرح البرنامج لماجدة الرومي "اعتزلت الغرام" .
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