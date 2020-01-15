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أخبار العالم

إيران: السفير البريطاني غادر طهران أمس عبر هذه الدولة

الأربعاء 15/يناير/2020 - 10:28 ص
السفير البريطاني
السفير البريطاني في إيران روب ماكير
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أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء، أن السفير البريطاني في إيران، روب ماكير غادر طهران أمس عبر العاصمة القطرية الدوحة.

وكان المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي، أعلن أمس الثلاثاء، أن السفير البريطاني في طهران شخص غير مرغوب فيه بالبلاد وفق القوانين الدولية.

ووفقًا لوكالة "تسنيم" الإيرانية، قال إسماعیلي إن "السفير البريطاني عنصر غير مرغوب فيه والقوانين الدولية تستدعي إبعاده من البلاد بعد تصرفه الأخير"، في إشارة إلى مشاركته في الاحتجاجات الأخيرة ضد النظام الإيراني.

وأضاف إسماعيلي "في البداية لم تكن (السلطات) تعرف من هو وكان يتحدث الإنجليزية، وبعد أن شعر أنه سوف يعتقل بدأ يتحدث الفارسية وقدم نفسه كسفير بريطاني".

وكانت الخلافات اشتعلت بين طهران ولندن، عقب اعتقال إيران للسفير البريطاني في أراضيها خلال التظاهرات الجارية. حيث هدد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في بيان نشرته الخارجية البريطانية بفرض عقوبات على إيران.

وقال راب إن بريطانيا ستعمل على نظام عقوبات جديد مثل "ماجنيتسكي" الأمريكي، من أجل أن يكون لدى بريطانيا نظام عقوبات مستقل عند الخروج من الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أصدرت الخارجية الإيرانية بيانا هددت فيه بريطانيا برد قوي ومناسب حال ارتكبت أي خطأ جديد، مؤكدة أن عليها تحمل تبعات أي عقوبات ستفرضها على إيران.

وقالت في بيانها:"من الواضح أن النظام البريطاني يواصل تقديم أوهام معادية لإيران على أساس أخطاء خطيرة في الحسابات".
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