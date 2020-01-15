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أحمد سرساوي:القوات المسلحة شهدت طفرة خلال السنوات الخمس الماضية..فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:18 م
مناورة قادر
مناورة قادر
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قال أحمد سرساوي، ، رئيس القسم العسكري بجريدة اخبار اليوم، إن القوات المسلحة لديها رؤية استراتيجية للمستقبل مشيرا إلى أن البعض يرى أن هذه الاستراتيجيات ليس لها أى أساس من الأهمية فى الوقت الحالى.

وأشار أحمد سرساوي، أثناء حواره فى برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة"ten"، إلى أن القوات المسلحة شهدت طفرة خلال ال5 سنوات الماضية، فى كافة أفرعها، بالإضافة إلى وجود بعض الأسلحة التى لم تعرضها القوات المسلحة اليوم فى المناورة.

وأكد أن هناك تطورا متوازيا فى كافة أنشطة القوات المسلحة، وأن كل الأجهزة شهدت هذه الطفرة، موضحا أن ما تقوم به القوات المسلحة حاليا يعمل على معالجة المشاكل من جذورها وليس من القشور.

ولفت أحمد سرساوى، إلى ان قواتنا المسلحة أصبحت ديناميكية وقادرة ومهيئة للتعامل فى أى وقت وأن الأمر لم يعد يخص التسليح الجديد فقط، بل يشمل الاستخدام والفكر الجديد و تعامل المقاتل المدرب، بالإضافة إلى التعامل المختلف مع تلك الأسلحة المتنوعة، مشيرا إلى أن بعض القوات الأخرى قد تواجه صعوبة، فى التعامل مع هذا القدر من الأسلحة المتنوعة.
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