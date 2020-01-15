AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

شاهد.. رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بأولياء أمور طلاب المنحة الألمانية

الأربعاء 15/يناير/2020 - 01:31 م
صدى البلد
Advertisements
محمد عبد الحليم
التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أولياء أمور طلاب كلية الألسن الحاصلين على منحة للسفر إلى دولة ألمانيا في إطار برنامج الرحلة الدراسية والتي تستمر لمدة أحد عشر يومًا وذلك بحضور دكتور محى مطاوع عميد كلية الألسن.

وأوضح الدكتور منصور أنه تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالسكن والإقامة والمصروفات، مؤكدا خلال حديثه على ضرورة التوجه يوم 21 يناير الجاري للهيئة الألمانية وذلك لمراجعة كافة الأوراق المطلوبة، مشيرا أن الطلاب سيقومون بزيارة جامعتي مانهايم وهايدلبرج بألمانيا لحضور البرنامج الدراسي في كلتا الجامعتين يرافقهم عضو هيئة تدريس بالقسم.

كما أكد رئيس الجامعة أن المنح الدراسية تعمل على إكساب الطلاب المزيد من الثقافة والخبرة العلمية، والتدريب على مهارات اللغة خاصة الاستماع والتحدث، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستواهم العلمي، ما يعزز رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر علمية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفقا للمعايير الدولية.

جدير بالذكر أن دكتور محى مطاوع عميد الكلية أكد على مدى أهمية توفر المنح الدراسية لطلاب الجامعة وذلك لما لها من دور رئيسي في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في اكتساب المزيد من الثقافة والخبرة العملية كما لها دور فعال في رفع كفاءة الموارد البشرية .
شاهد.. رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بأولياء أمور طلاب المنحة الألمانية
شاهد.. رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بأولياء أمور طلاب المنحة الألمانية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول ورشة عمل لريادة الأعمال بألسن عين شمس بعنوان "iDiscovery"

رئيس جامعة المنيا يبحث سبل التعاون مع وفد مدينة وجامعة هيلدسهايم

وفد جامعة جينان الصينية في ضيافة ألسن عين شمس

جامعة أسوان تستقبل وفد جامعة بورتو البرتغالية ..صور

ورشة عمل بعنوان iDiscovery بألسن عين شمس .. اليوم

ترشيحاتنا

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لقاعدة برنيس العسكرية بالبحر الأحمر

اللواء نصر سالم: قاعدة برنيس إنجاز مميز لـ القوات المسلحة.. فيديو

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 15 -1- 2020 والقنوات الناقلة

بعد بكائها.. ريم البارودي مطلوبة على جوجل

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.. لبنى عسل تتعرض لموقف محرج.. وأمير كرارة يحرج رامي رضوان

صابرين مطلوبة على جوجل..20 صورة تبرز جمالها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة علامة همر للحياة في غضون أسابيع.. صور

صقيع وأمطار رعدية.. طقس سيئ بالإسكندرية في أول أيام نوة الفيضة الكبرى

بتدمرك ومش عارف تبطلها.. 7 أدوية تساعد فى الإقلاع عن التدخين