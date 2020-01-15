شاهد.. رئيس جامعة بنى سويف يلتقى بأولياء أمور طلاب المنحة الألمانية

التقى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ، أولياء أمور طلاب كلية الألسن الحاصلين على منحة للسفر إلى دولة ألمانيا في إطار برنامج الرحلة الدراسية والتي تستمر لمدة أحد عشر يومًا وذلك بحضور دكتور محى مطاوع عميد كلية الألسن.



وأوضح الدكتور منصور أنه تم الانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالسكن والإقامة والمصروفات، مؤكدا خلال حديثه على ضرورة التوجه يوم 21 يناير الجاري للهيئة الألمانية وذلك لمراجعة كافة الأوراق المطلوبة، مشيرا أن الطلاب سيقومون بزيارة جامعتي مانهايم وهايدلبرج بألمانيا لحضور البرنامج الدراسي في كلتا الجامعتين يرافقهم عضو هيئة تدريس بالقسم.



كما أكد رئيس الجامعة أن المنح الدراسية تعمل على إكساب الطلاب المزيد من الثقافة والخبرة العلمية، والتدريب على مهارات اللغة خاصة الاستماع والتحدث، ومتابعة التحصيل الدراسي للطلاب ورفع مستواهم العلمي، ما يعزز رسالة الجامعة وأهدافها في بناء كوادر علمية في مختلف التخصصات والبرامج الدراسية وفقا للمعايير الدولية.



جدير بالذكر أن دكتور محى مطاوع عميد الكلية أكد على مدى أهمية توفر المنح الدراسية لطلاب الجامعة وذلك لما لها من دور رئيسي في تنمية مهاراتهم ومساعدتهم في اكتساب المزيد من الثقافة والخبرة العملية كما لها دور فعال في رفع كفاءة الموارد البشرية .